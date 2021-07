The Suicide Squad – Bande-annonce 2

Bienvenue en enfer – autrement dit à Belle Reve, la prison qui détient le record du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis ! C’est là que sont détenus les pires super-vilains du monde, prêts à tout pour s’évader – quitte à intégrer la sinistre et ultrasecrète Task Force X. Aujourd’hui, la mission à haut risque consiste à réunir une bande de taulards, comme Bloodsport, Peacemaker, Capitaine Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn, psychopathe préférée de tous ! Il faut ensuite les armer jusqu’aux dents et les lâcher (au sens littéral du terme) sur l’île perdue – et infestée d’ennemis – de Corto Maltese. Arpentant une jungle fourmillant d’adversaires redoutables et de guérilleros tapis dans l’ombre, le Squad est chargé d’éliminer physiquement tous ceux qu’il croise sur sa route. Seul le colonel Rick Flag est sur le terrain pour les encadrer et… à distance les geeks du gouvernement d’Amanda Waller pistent leurs moindres gestes et leur soufflent leurs consignes. Et comme toujours, un seul faux mouvement, et c’est la mort assurée ! (aux mains de leurs ennemis, d’un coéquipier ou d’Amanda Waller en personne). Et si des paris sont lancés, ils misent sur leur défaite assurée – à TOUS !