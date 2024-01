The Tomorrow war

Des soldats arrivent de 2051 avec un message : 30 ans plus tard, l'humanité est en train de perdre une guerre contre une espèce extraterrestre. Le seul espoir est que les soldats et les civils soient transportés dans le futur pour se battre. Déterminé à sauver le monde pour sa fille, Dan Forester fait équipe avec une scientifique et son père pour réécrire le destin de la planète.