Camille Lellouche arrive dans "The Voice" avec "The Voice, Comeback", un tout nouveau dispositif digital de 8 épisodes. Dans ce concours parallèle à la compétition, Camille Lellouche assistera aux prestations depuis les coulisses et pourra offrir une seconde chance à 6 talents lors des auditions à l’aveugle puis à 2 autres talents lors des cross battles. Elle les coachera et les guidera dans l’aventure "The Voice, Comeback" qui sera diffusée uniquement sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuit. Après plusieurs phases éliminatoires où les candidats repéchés se produiront devant Camille Lellouche, elle désignera un seul talent qui aura la chance de réintégrer le concours "The Voice" directement en finale.