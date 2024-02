The Voice comeback - Episode 2

La compétition "The Voice, Comeback" est officiellement ouverte. Dans ce deuxième épisode, la coach Camille Lellouche sauve deux premiers talents. Depuis les coulisses, elle se laisse embarquer par les prestations d’Eleen et Julia. Toutes les deux n’ont malheureusement pas réussi à faire retourner les fauteuils des coachs. Heureusement pour elles, Camille Lellouche décide de leur donner une seconde chance. Eleen, âgée de 28 ans, baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Julia, 20 ans, est une hypersensible et hyperactive qui a besoin de la musique pour se canaliser. Pour défendre sa place et continuer l’aventure "The Voice, Comeback", Eleen chante le titre "Mourir d’aimer" de Charles Aznavour. Pour Julia, c’est un tout autre registre qu’elle présente à Camille Lellouche puisqu’elle chante "Tattoo" de Loreen. A l’issue de cette battle, qui Camille Lellouche décide de sauver ? Qui d’Eleen ou Julia accède à la deuxième étape de "The Voice, Comeback" ?