The Voice comeback - Episode 3

Après Eleen et Julia, il y a quinze jours, place à un nouveau duel celui de Karine, talent sauvé la semaine dernière face à Juliet. Deux talents à la voix puissante. Karine va interpréter : "Au suivant" de Jacques Brel. Quant à Juliet, elle a choisi un titre d'Adele : "Don't you remember". Qui de ces deux talents va poursuivre l'aventure ? Découvrez The Voice Comeback, la compétition digitale qui a des talents non sélectionnés de poursuivre l'aventure et de pouvoir peut-être gagner sa place directement en finale de the Voice.