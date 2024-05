The Voice comeback - Episode 7

Place à la seconde demi-finale de the Voice Comeback. A la fin de l'aventure, il ne restera qu'un seul talent dans la Team Camille Lellouche. Un talent qui accédera directement en finale de la compétition. Autant dire que l'enjeu est énorme pour les talents encore en compétition. On retrouve pour cette seconde demi-finale, Juliet face à Shanys (sauvée par Camille lellouche lors des cross battles). Elles vont interpréter, en duo, un titre de la BO "A star is born" : "Always remember Us this way" de Lady Gaga. Qui de Shanys ou de Juliet va remporter cette battle ?