The Voice comeback - Episode 8

L'heure de la finale a sonné pour Camille Lellouche et les talents de The Voice Comeback. Dernière étape d'une saison mémorable qui va offrir au gagnant une place en finale de the Voice le 25 mai prochain. Pour cette finale, on retrouve Mewhy et Shanys, que Camille a sauvé lors des cross battles. Mewhy va interpréter un titre de Michel Berger : "Le paradis blanc". Quant à Shanys, elle a choisi "Mon amour" de Slimane. Qui de Shanys ou Mewhy va remporter cette battle et accéder directement en finale de The Voice, la semaine prochaine ?