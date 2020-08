Divertissements

Nouvelle saison et nouveau coach pour The Voice Kids. Aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, on retrouve Kendji Girac. L’artiste aux 4 millions d’albums vendus passe de l’autre côté du fauteuil. Grand gagnant de la saison 3 de The Voice à l’âge de 17 ans, Kendji Girac connait bien la « maison » et se sent prêt à affronter les 3 autres coachs historiques de l’émission. Quant aux talents, préparez-vous, cette saison encore, à être surpris, émus et sous le charme de cette nouvelle promotion. Fan de rock, de pop, de variété française et même de Cloclo, vous serez servis !