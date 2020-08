The Voice Kid 2020 : Incroyable ! Un talent à la voix de Claude François sur le plateau

Il a les yeux de Claude François, la voix (si, si) de Claude François et la gestuelle de Claude François. Il s’appelle Jérémy. Il fait partie de la Team Jenifer.

« C’est une blague ? »

Quand Jérémy, 14 ans, reprend un des titres de Claude François : « le chanteur malheureux » samedi soir, lors des premières auditions à l’aveugle de la saison de The Voice Kids, Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori n’ont pas réussi à contenir leur étonnement. « C’est un adulte ? ». « C’est un canular ? ». Nos quatre coachs sont dubitatifs. Il faut dire qu’il y a de quoi être surpris. Jérémy possède le même timbre de voix que son idole Claude François. Il possède également les mêmes yeux translucides et la même gestuelle. Mais pour le moment, nos coachs sont loin d’imaginer ce qui les attend et sont hésitants.

"Non, ce n'est pas une blague"

Poussée par la curiosité, Jenifer décide seule de buzzer. La surprise est de taille. « Non » dit-elle, « ce n’est pas une blague ». Mais notre coach est maligne. Elle n’incite pas les autres coachs à la suivre. Un talent comme celui-ci est précieux. Et Jenifer le sait bien. C’est en cavalier seul, qu’elle regarde son nouveau talent terminer sa prestation.



Le jeune homme, fan de Claude François, a poursuivi son show en proposant une version personnelle « d’Alexandrie » sans oublier la chorégraphie. Et pour s’accompagner des clodettes VIP : Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori.

https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-incroyable-jeremy-bluffe-les-coachs-en-reprenant-claude-francois-81747202.html



