The Voice Kid 2020 : qui sont les talents sélectionnés pour les Battles ?

Au terme de cette quatrième et dernière soirée des auditions à l'aveugle, découvrez les derniers talents qualifiés pour les Battles, samedi 19 septembre prochain

Pour cette quatrième et dernière soirée des auditions à l’aveugle du 12 septembre 2020, découvrez les derniers talents sélectionnés pour les Battles samedi 19 septembre prochain.

TEAM SOPRANO : Arnaud et Maxence

Arnaud est un fan inconditionnel de Soprano. Il a d'ailleurs choisi la chanson préférée de son idole « Tous les cris les SOS "de Daniel Balavoine pour que ce dernier appuie sur le buzzer. Bien joué ! Lorsque Soprano lui demande d’expliquer ce choix, Arnaud lui répond « Je sais que tu l’adores ».



Maxence est un persévérant. Pendant 5 ans, il a participé aux casting de The Voice Kids, sans jamais être sélectionné. Mais ce soir, il prouve que la patience est la meilleure des vertus. Sa reprise d'Adele : « All I ask » a séduit les 4 coachs.

Les talents de Soprano pour les Battles :

Timéo, Diodick, Rania, Zoé, Iliane, Ilan,Flora, Lola, Enzo, Myriam, Arnaud et Maxence,

LA TEAM FIORI : Maya, Tchavolo, Emma et Samvel

Maya est une petite marseillaise qui sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut le plus au monde : devenir chanteuse. Elle le prouve ce soir avec sa reprise de « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper, chanson issue du film « A Star is Born ». Avec 4 fauteuils retournés, on peut bel et bien dire qu’une étoile est née sur la scène de The Voice Kids !

Tchavolo est issu de la communauté des gens du voyage. Il espérait voir le fauteuil de Kendji se retourner mais c'est Patrick Fiori qui a surpris tout le monde en appuyant in extremis sur le buzzer. très enthousiasmé par cette reprise du titre qui a révélé Vianney au grand public : "Moi aimer toi" mais à la sauce Gipsy !

Emma, s’est attaquée à un gros morceau : « Adagio » de Lara Fabian, un chant entièrement en italien. Un choix audacieux mais qui s’est avéré payant puisque notre jury a été littéralement époustouflé par sa performance.

Samvel, a touché notre coach avec son chant arménien« Tun Im Hayreni » d’Arabo Ispiryan. Une prestation qui a bouleversée Patrick Fiori. Lui-même d’origine arménienne,

Les talents de Patrick Fiori pour les Battles :

Rébecca, Elaia, Julien, Emma, Alice, Thomas, Martin, les Musical Kids, Maya, Tchavolo, Emma et Samvel

LA TEAM KENDJI : Chiara et Marilou

Chiara, participe à The Voice Kids avec un objectif : se prouver qu’elle est capable de chanter seule devant un public. En reprenant « Wasting my young years » de London Grammar, elle a littéralement charmé Kendji Girac, bercé par sa « voix de cristal ».

Marilou, a tout donné ce soir pour convaincre les coachs avec sa reprise de Shake It Off » de la superstar Taylor Swift. Seul Kendji s'est retourné. Il faut dire que les places sont chères ce soir.

Les talents de Kendji Girac pour les Battles :

Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia, Tony, Arieh, Lou Chiara et Marilou

LA TEAM JENIFER : Tess, Eva et Nathan

Tess a époustouflé sa coach avec sa reprise de "A fleur de toi" de Vitaa. D'un naturel timide, le jeune talent s'est révélé ce soir. Une performance saluée par une standing ovation bien méritée. Jenifer a vu en elle « une incroyable interprète » !

Eva a le sens du groove et l'a prouvé ce soir en interprétant « Tears dry on their own » de la légendaire et regrettée Amy Winehouse. Sa performance ne manque pas de taper dans l’œil de notre jury préféré.

Nathan participe à l'émission suite à un défi lancé par sa professeure de chant. Sa reprise de « Someone You Loved » de l’artiste écossais Lewis Capaldi provoque les buzz de Kendji et Jenifer. « J’aime l’originalité et le grain de ta voix » lui complimentera Jenifer avant de l’accueillir dans son équipe pour le reste de l’aventure.

Les talents de Jenifer pour les Battles :

Lissandro, Sara, Jérémy, Noémie, Lena, Ferdinand, Lohi, Kanesha, Gabrielle, Tess, Eva et Nathan

Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 19 septembre prochain pour les BATTLES.