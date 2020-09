The Voice Kids 2020 - Battle 1/2 - Qui sont les candidats sélectionnés par Jenifer

Pour cette première soirée des Battles du 19 septembre 2020, Jenifer repêche 2 talents pour les demi-finales : Sara et Lena.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES BATTLES

Sara, gagnante de la Battle vs Gabrielle et Eva – « So Am I » d’Ava Max

Le premier talent de la Team Jenifer à rejoindre les demi-finales est Sara, la grande sœur du talent de Soprano Rania. Lors des auditions à l’aveugle, sa reprise du titre « Figures » de Jessie Reyez a mis tout le monde d’accord. En entendant Sara chanter, Jenifer a eu « la sensation d’être chez les adultes ! » Une maturité qui a porté ses fruits également lors de la soirée des Battles, où Sara a réussi à s’imposer face à Gabrielle et Eva grâce à son interprétation de « So Am I » d’Ava Max !

Lena, gagnante de la Battle vs Nathan et Kanesha - « Tombé » de Matt Pokora

Le second talent de la Team Jenifer à rejoindre les demi-finales est Lena. Avec sa jolie voix fluette et sa chorégraphie, la benjamine de l’aventure a fait craquer les coachs lors des auditions à l’aveugle, en chantant « Perhaps, perhaps, perhaps » de Doris Day. Sur la scène de The Voice Kids, elle affronte Nathan et Kanesha sur le titre « Tombé » de Matt Pokora lors des Battles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jenifer est littéralement « tombée » sous le charme de Lena !

Rendez-vous samedi 26 septembre pour la deuxième soirée des Battles !