The Voice Kids 2020 - Battle 1 / 2 - Qui sont les candidats sélectionnés par Kendji Girac ?

Pour cette première soirée des Battles du 19 septembre 2020, Kendji Girac repêche 2 talents pour les demi-finales : Naomi et Abdellah.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES BATTLES

Naomi, gagnante de la Battle vs Emilia et Marilou - « Rolling in the Deep » d’Adele

Le premier talent de la Team Kendji Girac à rejoindre les demi-finales est Naomi. Lors des auditions à l’aveugle, elle a électrisé la scène de The Voice Kids avec sa reprise de « Bohemian Rhapsody », chanson mythique du groupe légendaire Queen ! Ce soir, elle a réussi le double défi de mieux incarner ses textes et de s’imposer face à Emilia et Marilou en interprétant « Rolling in the Deep », le titre qui a révélé Adèle !

Abdellah, gagnant de la Battle vs Tony et Maxime - « Hola Señorita » de Maître Gims et Maluma

Le second talent de la Team Kendji Girac à rejoindre les demi-finales s’appelle Abdellah. Lors des auditions à l’aveugle, il a interprété le chant marocain « Ghir Rohi » d’Ayoub Khalafi, accompagné de son père à l’oud. Même s’il s’est retourné à la dernière minute, Kendji est parvenu à le convaincre de rejoindre son équipe. Mais en apprenant que le titre choisi par son coach était « Hola Señorita » de Maître Gims et Maluma, Abdellah appréhendait cette nouvelle étape, car la chanson s’éloigne quelque peu de son registre. Au final, c’est bien lui qui a porté le trio lors des Battles et réussi à arracher sa place pour les demi-finales !

Rendez-vous samedi 26 septembre pour la deuxième soirée des Battles !