The Voice Kids 2020 - Battle 1 / 2 - Qui sont les candidats sélectionnés par Patrick Fiori ?

Pour cette première soirée des Battles du 19 septembre 2020, Kendji Girac repêche 2 talents pour les demi-finales : Rebecca et Samvel.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES BATTLES

Rebecca, gagnante de la Battle vs Martin et Thomas - « Utile » de Julien Clerc

Le premier talent de la Team Patrick Fiori à rejoindre les demi-finales est Rebecca. Un torrent d’émotion a envahi la scène de The Voice Kids lors des auditions à l’aveugle. En hommage à sa sœur disparue, Rébecca avait choisi d’interpréter « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Lors de la soirée des Battles, la jeune s’est démarquée grâce à une autre chanson de répertoire : « Utile de Julien Clerc ». A la fin de sa prestation, Patrick Fiori lui a adressé ces tendres mots : « Les étoiles te regardent et il y en a une qui te regarde un peu plus que les autres ».

Samvel, gagnant de la Battle vs Musical Kids et Julien – « Plus tard » de Bigflo et Oli

Le second talent de la Team Patrick Fiori à rejoindre les demi-finales est Samvel. Le jeune garçon de 12 avait littéralement bouleversé Patrick grâce à son interprétation de la chanson « Tun Im Hayreni » d’Arabo Ispiryan. Pour les Battles, il avait la lourde tâche de se démarquer non pas face à 2, mais bien 6 talents ! C’est en effet avec les Musical Kids et Julien que Samvel a partagé la scène de The Voice Kids pour chanter « Plus tard », le tube de Bigflo et Oli ! Patrick Fiori lui offre donc son ticket pour les demi-finales, saisi par la gentillesse et la justesse de Samvel.

Rendez-vous samedi 26 septembre pour la deuxième soirée des Battles !