The Voice Kids 2020 - Battle 1 / 2 - Qui sont les candidats sélectionnés par Soprano ?

Pour cette première soirée des Battles du 19 septembre 2020, Soprano repêche 2 talents pour les demi-finales : Enzo et Timéo.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES BATTLES

Enzo, gagnant de la Battle vs Lola et Iliane - « Empire State of Mind » de Jay-Z ft. Alicia Keys

Le premier talent de la Team Soprano à rejoindre les demi-finales s’appelle Enzo. Rappelez-vous, il avait enflammé les auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Can’t Hold Us » de Macklemore et Ryan Lewis ! En interprétant « Empire State of Mind » de Jay-Z ft. Alicia Keys lors des Battles, son talent pour le chant et le rap ont continué de faire sensation. Ajouter à cela cette petite bouille et une énergie pour le moins communicative !

Timéo, gagnant de la Battle vs Diodick et Maxence - « In My Blood » de Shawn Mendes

Le second talent de la Team Soprano à rejoindre les demi-finales est Timéo. A seulement 12 ans, il a secoué le jury lors des auditions à l’aveugle, grâce à son interprétation magistrale de « Never Enough », chanson issue de la bande originale de « The Greatest Showman » ! Pour les Battles, il a réussi à s’imposer une nouvelle fois sur une chanson en anglais, en l’occurrence « In My Blood » de Shawn Mendes. Avant de lui offrir son ticket pour les demi-finales, Soprano a tenu à vanter les qualités de « gentleman » de Timeo. Rien que ça !

Rendez-vous samedi 26 septembre pour la deuxième soirée des Battles !