The Voice kids 2020 - La petite Lena fait danser les coachs

Du haut de ses 7 ans, Lena a fait craquer Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori lors des auditions à l’aveugle de The Voice Kids du 29 août.

C’est un tout petit bout de princesse. Mais Lena, 7 ans, luxembourgeoise, a beau être petite, elle possède déjà tout d’une grande... Caractère explosif, une volonté et une énergie débordantes, Lena embarque tout le monde dans son sillage. Il faut dire qu'elle a déjà de l'expérience. Lena chante depuis qu’elle a 3 ans et prend des cours depuis ses 5 ans.

Bête de scène

La benjamine de l’aventure a décidé de transformer la scène de The Voice, en scène de spectacle. Le public ne s’y est pas trompé et l’a accueilli avec des chuchotements de plaisir. « On va avoir un spectacle » prévient Soprano. Et quel spectacle ! Lena a décidé de reprendre une chanson de Doris Day « Perhap’s, perhap’s, perhap’s ». Et pas la peine de lui traduire les paroles de la chanson, Lena les maitrise parfaitement : « c’est l’histoire d’une femme qui demande à son amoureux si il l’aime, et il répond : perhap’s, perhap’s, perhap’s… Et nous, on aimerait bien qu’il lui réponde » s’exclame-t-elle dans un rire enfantin.

Préparez-vous au spectacle

En revanche, aucune incertitude du côté des quatre coachs. Ils ont tous appuyé frénétiquement sur le buzzer pour découvrir qui se cachait derrière cette petite voix fluette.

Heureuse, Lena leur avait même préparé des petits cadeaux. De petits dessins représentant des chapeaux. Les coachs ont fondu de plaisir et lui ont demandé de refaire la chorégraphie qu’elle avait préparé. Un très joli moment de légèreté et de tendresse que l’on a décidé de vous partager.

Rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 5 septembre pour une troisième soirée des auditions à l’aveugle pleine de surprise, d’émotion et de rebondissement sur TF1.