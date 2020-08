The Voice Kids 2020 : Lissandro, Sara, Jérémy, Noémie, les talents de Jenifer

Pour cette première soirée des Auditions à l’Aveugle de la saison de The Voice Kids, Jenifer a frappé un grand coup. Très convaincante, elle a réussi à prendre 4 talents dans les mailles de son filet

Lissandro, le mini Elvis Presley

Le tout premier s’appelle Lissandro et est un sacré phénomène. Comme le dit sa maman : « Lissandro met de la vie partout où il passe ». Agé d’à peine 10 ans, Lissandro est fan d’Elvis Presley. Une passion qu’il tient de son papa Calogero. Depuis, malgré les remarques de ses camarades (C’est ringard, Presley, lui disent-ils), Lissandro n’en démord pas. Le King restera le King même dans un millier d’années. Cette petite boule d’énergie a embarqué les quatre coachs avec sa reprise de «Too Much » du King. Le rythme, le balancé du bassin, une voix en or, Lissandro a mis le feu au plateau. « Tu nous as bluffés », lui assure Soprano. « Je ne te lâcherai pas » lui promet Kendji. Quant à Patrick Fiori, il est resté stocké. Mais malheureusement pour eux, ce petit « beau gosse », comme il s’amuse à se surnommer, d’avait d’yeux que pour le belle Jenifer.

https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-lissandro-chante-too-much-delvis-presley-38768781.html



Sara, la surdouée

Autre talent de la soirée pour Jenifer, l’incroyable Sara, la grande sœur du talent de Soprano Raina. Dans cette famille d’artistes, les deux sœurs se sont présentées individuellement aux Auditions à l’Aveugle. Si la benjamine a préféré Soprano. Sara, la grande sœur a eu l’embarras du choix. Il faut dire qu’avec sa reprise de « Figures » de Jessie Reyez, la jeune artiste, âgée de 12 ans a mis tout le monde d’accord. Et c’est en chanson, qu’elle a dévoilé son choix de coach : « Emmène-moi en coaching ».

Jérémy , l'ado à la voix de Claude François

Troisième talent de la soirée pour Jenifer, Jérémy. Personne n’a pu passer à côté de ce talent incroyable. Il suffit de fermer les yeux et d’écouter sa voix pour imaginer Cloclo sur le plateau de The Voice. D’ailleurs en écoutant sa reprise du « Chanteur Malheureux » de Claude François, les coachs ont d’abord cru à une blague. « J’y crois pas » a répété Jenifer. C’est d’ailleurs pour voir si ce n’était pas un canular que Jenifer a appuyé. Devant elle, un adolescent de 14 ans, aux yeux translucides et à la voix de Claude François. Et pour convaincre les coachs de sa fanitude, Jérémy a interprété une chorégraphie de son artiste préféré. Résultat : une ambiance Cloclo et ses clodettes sur le plateau.

Noémie, "Creep" en version Ukulélé

Enfin dernier talent à rejoindre l’équipe de Jenifer pour cette première soirée des Auditions à l’Aveugle s’appelle Noémie. La jeune tahitienne de 12 ans a séduit les quatre coachs avec sa reprise de « Creep » de Radiohead au Ukulélé. La jeune fille a choisi cette chanson car elle a vu son papa pleurer en regardant cette chanson reprise par deux enfants sur Youtube. Elle a voulu, elle aussi l’émouvoir. Et elle n’a pas fait qu’émouvoir son papa, Patrick Fiori et Soprano ont sorti l’artillerie lourde pour la séduire. Mais Jenifer (qui au passage avait bloqué par sécurité Kendji Girac) a remporté ce talent indéniable à la voix de velours.

https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-noemie-chante-creep-de-radiohead-12285758.html

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les nouveaux talents de la Team Jenifer. The Voice Kids, tous les samedis à partir de 21H05