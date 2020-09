The Voice Kids 2020 - Mathis retrouve le sourire !

Mathis n'a pas convaincu notre jury lors des auditions à l'aveugle de The Voice Kids du 12 septembre. Et pourtant, notre talent repart avec le sourire. Découvrez pourquoi ...

Jeune bayonnais de 12 ans, Mathis se passionne dès 5 ans pour la musique et plus particulièrement le rap. Fan absolu de Soprano, il voue un culte au chanteur marseillais et connait ses textes sur le bout des doigts. Plus tard, il découvre une chanson d’Edith Piaf et décide de faire passer le chant en avant. En participant à The Voice Kids, il souhaite tout de même toucher le cœur de son number one !

La désillusion ?

A l’issue de son interprétation de la chanson « Et maintenant » de Gilbert Bécaud, Mathis peine à cacher son émotion lorsqu’un aucun des coachs ne buzze pour se retourner. Heureusement pour lui, Soprano, Jenifer, Kendji et Patrick décident d’aller le réconforter et lui propose même de s’assoir à leur place.

« Je suis trop content »

C’est donc entouré des 4 coachs et assis sur l’un des prestigieux fauteuils rouges que Mathis va recevoir conseils et axes d’amélioration. S’ils n’ont pas été saisis par l’intensité donnée à la chanson de Gilbert Bécaud, ils ne remettent absolument pas en doute ses talents de chanteur. La générosité et la bienveillance du jury vont transformer les larmes de Mathis en un grand sourire. « Je suis trop content » dira même le jeune garçon avant de quitter la scène de The Voice Kids, le tout avec un souvenir impérissable.

Rendez-vous la semaine prochaine pour les Battles, le samedi 19 septembre 2020 à TF1 à partir de 21 heures.