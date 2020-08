The Voice Kids 2020 : Maxime et Jodi, les talents de Kendji Girac

Le petit nouveau de la saison n’a pas démérité. Malgré un bizutage en bonne et due forme (2 blocs de bienvenue de la part de Jenifer et Patrick Fiori) Kendji Girac a réussi à convaincre deux talents.

Maxime, le catalan bondissant

Le premier talent s’appelle Maxime. Originaire de Perpignan, ce garçon de 9 ans possède l’esprit catalan chevillé au corps. Fan de musique, il a commencé à chanter à l’âge de … 18 mois, rien que ça ! De l’énergie à revendre, Maxime rêve d’une chose, rencontrer son idole : Maître Gims. Le jeune homme se souviendra longtemps de cette soirée. Avant son passage, Maître Gims, en personne, lui a laissé un message de soutien. Et le rêve n’a fait que commencer. Après sa prestation, (Maxime a interprété un chant... Forcément catalan « Tant conme quedara « de Jordi Barre) Kendji Girac lui a prêté son fauteuil de coach pour lui offrir le plus beau des cadeaux. Six ans après son sacre, Kendji est remonté sur la scène de The Voice pour interpréter la chanson qui l’a révélé au grand public : « Bella » de Maître Gims. Des paillettes plein les yeux, Maxime n’a pas hésité une seconde. L’âme catalane était plus forte.

Jodi, la star de la Réunion

Autre talent de la soirée à rejoindre la Team Kendji : Jodi, une véritable vedette, originaire de la réunion. Cette boule d’énergie s’est déjà frottée aux frissons de la scène sur son île chérie mais son rêve absolu est de participer à The Voice Kid et d’obtenir une interview de Nikos, un peu comme dans l’autre émission hebdomadaire de l’animateur « 50 minutes inside ». Deux rêves qui se réalisent en une soirée… Et le Graal, en bonus. Un fauteuil retourné. Celui de Kendji Girac après une prestation magistrale de la bande originale de « La Belle et la Bête » : « Une Histoire éternelle ».

