The Voice Kids 2020 - Qui est le gagnant de la saison ?

Celle qui a ému les téléspectateurs dès les auditions à l'aveugle a réussi son pari, Rébecca est devenue, la grande gagnante de The Voice Kids 2020

Rébecca est la grande gagnante de la saison de The Voice Kids 2020. Avec plus de 46% des votes de téléspectateurs, elle devance largement Abdellah, Naomi et Ema.

Son parcours dans l’aventure a été riche en émotion. Souvenez-vous de Rébecca. C'était il y a quelques semaines, lors des auditions à l'aveugle. Accompagné de son violon, elle avait décidé de rendre hommage à sa sœur disparue en interprétant « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Elle avait littéralement bouleversé nos quatre coachs mais Rébecca avait choisi Patrick Fiori pour continuer l'aventure.

Un choix qui s'est avéré payant. Avec la force et cette délicatesse qui la caractérisent, Rébecca, est, une nouvelle fois, parvenue à toucher le cœur de Patrick Fiori lors des Battles, où elle a repris « Utile » de Julien Clerc face à deux grands interprètes Martin et Thomas.

Un maturité et une technique incroyable

Et la magie a continué d'opérer. lors de sa demi-finale, Rébecca a décidé de renouer avec son violon, ce compagnon qui lui avait porté chance lors des auditions à l’aveugle. elle a interprété un titre fort en émotion de Josh Groban : "You raise me up" Celle qui émeut son coach à chaque passage n’a dérogé à la règle. Et c’est sans hésitation que Patrick Fiori a décidé de l’emmener en finale.

Ce soir, la benjamine de la soirée n'a pas tremblé. En solo, comme un grande, elle a décidé d'interpréter la chanson hommage d'Emmanuel Moire : "sois tranquille". Une volonté de ce jeune talent de boucler son histoire et dire à sa soeur qu'elle veillera toujours sur elle.

Sélectionnée par les téléspectateurs dans le carré final, avec Abdellah, Ema et Naomi, Rébecca accompagnée de son coach, a une nouvelle fois fait la différence sur un titre de véronique Sanson : "Chanson sur ma drôle de vie".

A plus de 46% des voix

Rébecca était l’une des pépites de la saison. Notre jeune talent possède dans sa voix une maturité désarmante et possède une oreille musicale très développée. Rébecca est la grande gagnante de la saison de The Voice Kids 2020. Découvrez son interview exclusive pour MYTF1

