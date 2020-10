The Voice Kids 2020 - Qui sont les candidats sélectionnés pour la FINALE ?

Découvrez les 8 finalistes de la saison de The Voice Kids qui aura lieu le samedi 10 octobre à 21 heures sur TF1

Lissandro et Sarah, les talents finalistes de Jenifer



Lissandro est le petit rocker de la Team Jenifer. Elle n’hésite pas à le qualifier de « Tsunami de passion », de passion rock bien évidemment. Pour cette demi-finale, les talents ont choisi eux-mêmes le titre de leur chanson. Et c’est tout naturellement vers le rock, son ADN, que Lissandro s’est tourné avec un titre de Blondie, un groupe de rock US dans années 70 et sa chanteuse emblématique Debby Harry : "One way or another". Un choix payant, puisque Jenifer a décidé de l’emmener en finale.



Autre finaliste de la Team Jenifer est Sara. Sara impressionne depuis le début de la compétition. A chacune de ses prestations, elle laisse sa coach sans voix. « Tu pourrais même te présenter chez les adultes » lui répète-t-elle régulièrement. Pour cette demi-finale, Sara a décidé de franchir un cap en s’attaquant à un gros : « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins. Un choix judicieux qui a scellé son destin vers la grande finale.

Rébecca et Ema sont les talents finalistes de Patrick Fiori

Rébecca est l’une des pépites de la saison. Notre jeune talent possède dans sa voix une maturité désarmante et possède une oreille musicale très développée. Pour cette demi-finale, Rébecca a décidé de renouer avec son violon, ce compagnon qui lui avait porté chance lors des auditions à l’aveugle. Ensemble, ils ont interprété un titre puissant de la pop star Josh Groban : « You raise me up ». Celle qui émeut son coach à chaque passage n’a dérogé à la règle. Et c’est sans hésitation que Patrick Fiori a décidé de l’emmener en finale avec un réel espoir de victoire.

L’autre talent sélectionné par Patrick Fiori pour la finale est Ema. La jeune chanteuse de 11 ans, n’a pas oublié les mots de son coach pendant les auditions à l’aveugle. Il n’avait pas hésité à la comparer à la grande Barbra Streisand. Ema ne s’est pas dégonflée. Et de tous les titres de la diva, elle a choisi le plus difficile : « Memory ». Autant dire l’Everest pour une jeune fille timide de 11 ans. Et pourtant, c’est avec une facilité déconcertante qu’Ema a passé toutes les notes. Son coach ne s’est pas trompé. On ne lâche pas un talent comme Ema. C’est avec elle qu’il partira en finale samedi 9 octobre prochain en direct sur TF1.

Naomi et Abdellah, les talents finalistes de Kenji Girac

Naomi est une sacrée interprète. A 11 ans, elle est capable de chanter du Queen (lors des auditions à l’aveugle) ou du Adele (lors des battles). Ce soir, pour convaincre son coach de l’emmener en finale, elle a décidé de s’attaquer a du lourd, du très lourd en choisissant un titre du film : « A star is born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper : « I will never love again ». Kendji Girac sait qu’il possède une perle rare. Et les perles rares, on les garde… Précieusement

L’autre talent choisi par Kendji pour la finale qui aura lieu samedi prochain, le 9 octobre, en direct sur TF1 est Abdellah. Un talent discret qui a su, à chaque fois, se démarquer. Pour cette demi-finale, il a décidé d’interpréter un titre de Michel Polnareff : « Lettre à France ». Un titre très technique, surtout quand on commence à muer. Et pourtant, c’est sans trembler que notre talent à passer toutes les notes… On valide une telle prestation et on attend avec impatience la semaine prochaine.

Rania et Enzo, les talents finalistes de Soprano

Rania est un volcan qui s’ignore. Il faut dire que le talent de Soprano n’a que 10 ans. Et pourtant, ce soir, Rania a décidé de s’attaquer à un des titres les plus difficiles de répertoire français :« SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Pari réussi pour la petite soeur de Sara. Et c'est ensemble, que les deux "sisters" participeront à la finale de The Voice Kids samedi prochain

Enzo est un OVNI. Agé de 10 ans, Enzo est un rappeur. Que chante un rappeur quand on lui laisse le choix de la chanson ? Un titre de rappeur forcément et non des moindre puisque Enzo a choisi d’interpréter un titre de Eminem : « lose yourself ». Un dinosaure dans le monde du rap mais le meilleur rappeur du monde pour Soprano. Et que fait un coach rappeur quand il croise un talent rappeur... Il le mène jusqu'en finale.

ils sont donc 8 finalistes à prétendre au titre de The Voice Kids. Qui de Lissandro, Sarah, Rania, Enzo, Ema, Rebecca, Naomi et Abdellah sera sacré plus belle Voix ? Rendez-vous samedi 10 octobre pour la finale de The Voice Kids 2020 à partir de 21 heures sur TF1.