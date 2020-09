The Voice Kids 2020 - Qui sont les candidats sélectionnés pour les premières Battles ?

Découvrez les premiers talents à être qualifiés pour la demi-finale de The Voice Kids qui aura lieu le 3 octobre prochain

TEAM PATRICK FIORI

Rébecca et Samvel sont qualifiés pour la demi-finale

Souvenez-vous de la petite Rebecca, si fragile et si forte à la fois. Accompagné de son violon, elle avait bouleversé la scène de The Voice Kids lors de son passage aux Auditions à l’aveugle. En interprétant une chanson de Jean-Jacques Goldman « Comme toi » en hommage à sa sœur défunte. Pour cette Battle, Rebecca a dû faire équipe avec Martin et Thomas, deux interprètes talentueux. Ensemble, ils ont présenté un des titres les plus émouvants de la soirée : « Utile » de Julien Clerc. Une nouvelle fois, Rebecca s’est distinguée. « Les étoiles te regardent et il y en a une qui te regarde un peu plus que les autres » s’est ému son coach.

Le second talent de la Team Patrick Fiori à rejoindre la demi-finale est Samvel. Pour cette Battle, Samvel, le talent arménien qui avait ému Patrick Fiori lors des auditions à l’aveugle a eu la lourde tâche de se démarquer face à 7 autres talents. Une tâche ardue face au Musical Kids, la première chorale de l’histoire de The Voice Kids et Julien l’autre talent de cette Battle. Le titre : « Plus tard », le tube de Bigflo et Oli !

TEAM KENDJI GIRAC

Naomi et abdellah sont qualifiés pour la demi-finale

Naomi ne cesse de surprendre Kendji. Celle qui avait choisi son coach en chanson lors des auditions à aveugle continue de progresser. Face à Emilia et Marilou, Naomi, la timide s’est une nouvelle révélée en interprétant le tube d’Adele : « Rolling in the deep » !

Quant à l’élégant Abdellah, il continue sur sa lancée. Après un chant marocain, lors des auditions à l’aveugle. Il se démarque dans cette Battle face à Tony et Maxime en interprétant un titre de Maître Gims et Maluma « Hola Señorita ».

TEAM JENIFER

Sarah et Lena sont qualifiées pour la demi-finale

La voix particulière de Sarah a une nouvelle fois fait craquer sa coach. Celle qui avait littéralement subjuguée Jenifer lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Figures » de Jessie Reyez a laissé peu de place aux deux autres talents Gabrielle et Eva lors de cette battle. Son interprétation de « So Am I » d’Ava Max l’emmène en demi-finale.

Avec sa jolie voix fluette et sa chorégraphie, la benjamine de l’aventure a fait craquer les coachs lors des auditions à l’aveugle, en chantant « Perhaps, perhaps, perhaps » de Doris Day. Du haut de ses 7 ans et demi (c’est important à cet âge), elle a réussi à évincer Nathan et Kanesha lors de sa battle sur le titre de M. Pokora : « Tombé ».

TEAM SOPRANO

Enzo et Timéo sont qualifiés pour la demi-finale

Enzo a tout d’un grand. Petit bonhomme bondissant de 10 ans, il a traversé les océans pour venir présenter sa version rap de « Can’t Hold Us » de Macklemore et Ryan Lewis ! Ce soir encore, il se distingue face la GRANDE Lola et Iliane en interprétant « Empire State of Mind » de Jay-Z ft. Alicia Keys.

Il a secoué le jury lors des auditions à l’aveugle, grâce à son interprétation magistrale de « Never Enough », chanson issue de la bande originale de « The Greatest Showman » ! Timéo continue son chemin vers la demi-finale face Maxence et Diodick sur un titre de Shawn Mendes : « In My Blood ».

Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière Battle, le samedi 26 septembre prochain à partir de 21 heures sur TF1.