The Voice Kids 2020 : Rébécca, Elaïa, Julien, les talents de Patrick Fiori

Comme son ami et compère Soprano, Patrick Fiori compte trois talents au compteur de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2020 de The Voice Kids.

Rébécca, un talent pur

Le premier talent à rejoindre son équipe, vous le connaissez déjà. On vous l’a présenté sur MYTF1 quelques semaines avant le lancement de la saison. Ce talent se nomme Rébécca. Née dans une famille de musicien, à Cannes, il y a neuf ans, Rébécca a décidé très tôt de choisir comme compagnon, le violon. Elle ne le quittera plus. Ce soir, elle a décidé d’interpréter une chanson pleine de symbole, celle de Jean-Jacques Goldman : « comme toi ». Car comme l’héroïne de la chanson, Rébécca rend hommage à sa sœur Sarah, disparue alors qu’elle n’avait pas huit ans.

Un torrent d’émotion, une voix maîtrisée. Les coachs ne s’y sont pas trompés. Mais Patrick Fiori a été le plus convaincant. Il faut dire que notre coach a sorti sa « botte secrète ». Ce petit truc en plus qui fait chavirer le cœur des talents, Jenifer et Soprano le connaissent très bien et lâchent immédiatement quand Patrick Fiori le brandit : son cœur.

Happy Birthday Elaïa !

Le deuxième talent se nomme Elaia. Pour conquérir le cœur des quatre coachs, elle a décidé de reprendre un titre difficile de Rihanna : « Love on the brain ». La jeune fille a dû attendre la toute fin de sa prestation pour voir deux fauteuils se retourner, celui de Patrick Fiori et celui de Kendji. En revanche, Elaïa n’a pas eu à choisir. Patrick Fiori a choisi pour elle en bloquant son ami et adversaire : Kendji Girac. Un très joli cadeau pour celle qui a fêté le jour même ses douze ans. Joyeux anniversaire Elaïa.

Julien, la voix puissante

Le dernier talent à intégrer la Team Patrick Fiori s’appelle Julien. Agé de 12 ans, le jeune homme a séduit deux coachs avec sa reprise puissante de Daniel Balavoine : « Vivre ou Survivre » . Et que font deux chanteurs à la voix puissante lorsqu’ils se rencontrent ? Ils font un bout de chemin ensemble et c’est presque tout naturellement que Julien a choisi son coach, Patrick Fiori

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les nouveaux talents de la Team Patrick Fiori.