The Voice Kids 2020 : Saison inédite dès le Samedi 22 août sur TF1

Ça y est ! On connait la date de la nouvelle saison de The Voice Kids. Rendez-vous le Samedi 22 août sur TF1 pour découvrir de nouveaux talents époustouflants et un nouveau coach... Kendji Girac.

Kendji Girac, nouveau coach !

Un petit nouveau qui "connait bien la chanson". Pour la première fois dans l’histoire du programme, un ancien talent et non des moindres va s’asseoir dans le fauteuil de coach. Kendji Girac, l’artiste aux quatre millions d’albums vendus se lance dans une nouvelle aventure avec la fougue et envie qu’on lui connait. Il avait 17 ans quand il a gagné la saison 3 de « The Voice ». Autant dire qu'il connait par cœur toutes les situations de l'émission et qu’il ne se laissera pas déborder par l’expérience des trois autres coachs emblématiques.



A ses côtés, on retrouve Jenifer et Patrick Fiori qui affichent tous les deux, deux trophées à leur palmarès et Soprano, zéro trophée, mais prêt à tout pour décrocher sa première victoire après trois années de participation. La compétition s'annonce d'ores et déjà âpre entre nos 4 coachs. Et malgré leur grande complicité et amitié, ils n’hésiteront pas à user de ce fameux bouton « block » pour barrer la route du coach le plus dangereux. (Un block par coach durant la phase des auditions à l’aveugle).

Un casting 4 étoiles

Ils ont entre 8 et 15 ans, affichent un professionnalisme impressionnant, les talents de cette nouvelle saison vont vous étonner, vous amuser, vous émouvoir et fondre faire fondre de plaisir. Et il y en aura pour tous les goûts. Fan de Rock ou de Rockabilly, de Claude François ou de musique urbaine, de pop ou de variété française, on vous promet du rire, des surprises, des larmes de bonheur, et surtout l'envie irrépressible de chanter à tue-tête.

Des mentors d'exception pour les Battles

Cette saison, les coachs pourront faire appel à des artistes amis pour les accompagner durant les coaching. Imaginez plutôt : Jenifer et M. Pokora, Soprano et Dadju, Patrick Fiori et Michaël Youn et Kendji Girac et Vianney. De quoi faire rêver nos talent en herbe !

Rendez-vous le Samedi 22 août, à partir de 21h05 sur TF1