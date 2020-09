The Voice Kids 2020 - Tony réalise le rêve : chanter avec son idole, Kendji Girac

Tony est fan absolu de Kendji Girac. Son rêve était de faire un duo avec son Idole. Son rêve s'est réalisé lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle du 5 septembre 2020.

Un moment d'émotion comme on aime vous partager sur MYTF1. Lors de cette deuxième soirée des Auditions à l'Aveugle du samedi 5 septembre 2020, est arrivé un petit bonhomme avec sa grande guitare. Un regard d'ange, un accent chantant et un sourire craquant. " Je m'appelle Tony et je suis fan de Kendji Girac". affirme le jeune talent qui souhaite tout faire comme son idole. « Je veux chanter comme lui et faire de la guitare comme lui ».

Le bon choix

Pour mettre toutes les chances de son côté, Tony qui connait parfaitement les goûts musicaux de son idole, est allé puiser dans le répertoire familial de Kendji Girac pour dénicher la chanson qui pourrait faire mouche et l'émouvoir. Lors cette soirée des auditions à l'aveugle, Tony a décidé de chanter : "Ca pleure aussi un homme", la chanson de Ginette Reno que Sébastien El Chato a repris en version tzigane.

Un rêve qui se réalise

Touché ! Avant même de se retourner, Kendji Girac est conquis et commence à chanter. Il est d’ailleurs le premier à buzzer, suivi des trois autres coachs. Comble du plaisir pour Tony, Kendji Girac n'a pas attendu la fin de la chanson pour le rejoindre et chanter avec lui un petit extrait de la chanson en empruntant sa guitare. Le jeune talent est aux anges. Il n'avait osé imaginer qu'un jour son rêve se réaliserait : chanter en duo avec son idole. Inutile de vous dire quel coach Tony a choisi ? Les autres coachs ont également savouré ce joli moment de partage.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième soirée et dernière soirée des auditions à l’aveugle.

Le rendez-vous est pris : Samedi 12 septembre à partir de 21 heures sur TF1