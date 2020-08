The Voice Kids 20202 : Timéo, Diodick et Rania, les talents de Soprano

Lors de cette première soirée des auditions à l’aveugle de la saison de The Voice Kids, Soprano et Patrick Fiori ont été au coude à coude. A la fin de la soirée, ils comptaient chacun trois talents.

Timéo, une voix en Or

Vous n’avez pas pu passer à côté du premier talent de Soprano. Timéo, 12 ans, a été La première voix à être dévoilée sur les Réseaux sociaux en teaser de la nouvelle saison. Une voix pure, limpide et une interprétation magistrale de l’une des chansons de la Bande originale de « The Greastest Showman » : « Never enough » de Loren Allred. Les coaches ne s’y sont pas trompés. Les quatre fauteuils se sont retournés. Pour Jenifer : « jamais on a entendu de petit garçon chanter aussi haut et avoir autant de maîtrise ». Kendji Girac lui assure même que c’est pour des voix comme la sienne qu’il a accepté de s’assoir dans le fauteuil de coach cette saison. Quant à Patrick Fiori, le coach est persuadé que Timéo a déjà trouvé sa voix et donc sa voie. Mais Timéo a choisi. Et c’est avec Soprano que le jeune homme a décidé de poursuivre l’aventure.

Diodick, un talent du a du chien

Le deuxième talent de la soirée à rejoindre la Team Soprano s’appelle Diodick, ce qui signifie « enfant de Dieu » en celte. Mais son second prénom aurait très bien pu être Pile Electrique tant la jeune fille âgée de 10 ans est infatigable. Pour cette audition à l’aveugle, Diodick a choisi d’interpréter une chanson iconique de Nino Ferrer : Mirza. Un choix payant puisque tous les coachs se sont retournés. Enfin presque tous, car Kendji s’est fait surprendre par la dernière note. Une interprétation incroyable, une aisance scénique d’une grande artiste et une émotion bien trop grande pour une enfant de dix ans. Incapable de retenir ses larmes de bonheur, Diodick a eu besoin de toute la bienveillance des coachs pour retrouver cette petite étincelle qui fait tout son charme.

https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-diodick-chante-mirza-de-nino-ferrer-91980408.html

Rania, little sister deviendra grande

Dernier talent à rejoindre la Team Soprano s’appelle Rania. Rania est âgée de dix ans. Elle habite Blois et c’est la petite sœur du talent de la Team Jenifer, Sara. Inséparables, les deux sœurs ont décidé de tenter individuellement l’aventure The Voice Kids. Un choix audacieux et risqué à assumer pour des enfants. Mais un choix payant car si Sara a choisi Jenifer pour poursuivre l’aventure, la benjamine, Rania, a préféré continuer avec Soprano. Pourtant Soprano, Kendji Girac, Patrick Fiori et Jenifer s’étaient retournés en entendant sa reprise parfaite de Beyoncé « Listen ». Quatre coachs, des compliments à la pelle et l’assurance de poursuivre ensemble l’aventure.

https://www.tf1.fr/tf1/the-voice-kids/videos/the-voice-kids-2020-rania-chante-listen-de-beyonce-35008463.html

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les nouveaux talents de la Team Soprano. The Voice Kids, tous les samedis à partir de 21H05