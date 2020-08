The Voice Kids - Ilan, niçois, a rendu un vibrant hommage à sa ville meurtrie

Ilan est niçois et a souhaité rendre hommage à sa ville en interprétant « Les feux d’aritifice » de Calogero lors des auditions à l’aveugle de The Voice Kids du 29 août.

Ilan avait prévenu. Ce petit niçois voulait émouvoir les coachs de la nouvelle saison de The Voice Kids. Et quoi de mieux pour émouvoir Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac que d’interpréter la chanson que Calogero a chanté lors des commémorations des attentats de Nice en 2016 : « les feux d’artifice ».

"Je veux faire passer des messages"

Ilan chante depuis longtemps. Il commence son apprentissage de la musique tout petit, avec des cours de comédie musicale. Son professeur de chant l’inscrit alors à son 1er concours à l’âge de 6 ans. Monter sur scène est une révélation pour le jeune garçon : grâce à la musique, il peut faire passer des messages.

Un torrent d'émotion

Et quel message ! Les quatre coachs n’ont pas hésité à appuyer sur le buzzer. « On a entendu l’émotion dans ta voix » lui a souligné Jenifer. « Tu es vraiment très courageux », a poursuivi Patrick Fiori. Même Nikos est ému : « Il nous a tous mis à l’envers ». On a voulu pour faire revivre ce moment de partage et d’émotion.

Rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 5 septembre pour une troisième soirée des auditions à l’aveugle pleine de surprise, d’émotion et de rebondissement sur TF1.