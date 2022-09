Kamil – "Le Prince Aladin" – Black M ft. Kev Adams

En savoir plus sur M Pokora

Du haut de son 1,25 m, le prochain talent est une boule d’énergie. Kamil a huit ans et habite à Orléans (45). La passion du chant est venue très simplement. Après avoir vu un concert de son idole Black M. « Wouah, il assure, mais comment fait-il ? ». Kamil a eu envie de lui ressembler.il aimerait que son idole le voit à la TV et qu’il se dise : « mais on dirait Black M, numéro 2 ». Une jolie surprise attend Kamil. Black M lui a laissé un message vidéo. De quoi donner des forces à cette petite graine de talent qui stresse avant de faire le grand saut. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.