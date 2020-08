En savoir plus sur Kendji Girac

Prêt pour une troisième soirée des auditions à l'aveugle ? Samedi prochain, les coachs vont devoir batailler dur pour conquérir de nouveaux talents. Les places deviennent de plus en plus chères. La compétition bat son plein. Rendez-vous samedi 5 septembre 2020 à partir de 21h05. Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020 – Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1