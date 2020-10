The Voice Kids 2020 - Finale - Abdellah chante "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel (Team Kendji Girac)

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette finale de The Voice Kids, Abdellah interprète « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Après avoir sublimé le chant marocain « Ghir Rohi » d’Ayoub Khalafi pendant les auditions à l’aveugle, Abdellah a su mettre ses réticences de côté à chanter « Hola Señorita » de Gims et Maluma lors des Battles et même les remporter ! Il continue de s’imposer pendant la demi-finale grâce à sa reprise émouvante de « Lettre à France » de Polnareff, à la sauce orientale ! Le jeune garçon choisit pour la finale de The Voice Kids, d’interpréter « Quand on a que l’amour » du grand Jacques Brel. Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.