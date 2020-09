The Voice Kids 2020 - Ana chante "Bonjour Vietnam" de Pham Quynh Anh

Pour cette quatrième soirée d'auditions à l'aveugle, Ana interprète « Bonjour Vietnam » de Pham Quynh Anh. Chipie et bavarde de son propre aveu, cette jeune messine de 8 ans redevient sérieuse lorsqu'il s'agit de se produire sur la scène de The Voice Kids. Elle est consciente de sa chance et promet de chanter « avec tout son cœur ». En interprétant « Bonjour Vietnam » de Pham Quynh Anh, Anna va réaliser son rêve de participer à The Voice Kids tout en rendant hommage à ses parents, qui ont fui la guerre au Vietnam et trouver refuge en France. Extrait de l'émission du 12 septembre 2020.