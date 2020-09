The Voice Kids 2020 - Arieh chante "Always remember us this way" de Lady Gaga

En savoir plus sur Kendji Girac

Ce soir, Arieh chante le titre « Always remember us this way » de Lady Gaga. Arieh, 12 ans, ne chante que depuis 1 an. C'est lorsqu'il découvre le film « A Star is Born » et la prestation en live de Lady Gaga et Bradley Cooper sur « Shallow », que le jeune garçon commence à chanter et découvre sa voix. Depuis, Arieh n'arrête pas, s'attaquant à des chansons vocalement compliquées. Sur la scène de The Voice Kids, il reprend un titre du film avec lequel tout a commencé et espère faire passer de l'émotion. Extrait de l'émission du 5 septembre 2020.