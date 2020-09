The Voice Kids 2020 - Arnaud chante "Tous les cris les SOS" de Daniel Balavoine

En savoir plus sur Soprano

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Arnaud interprète « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine. Arnaud, jeune bordelais de 10 ans, chante depuis qu’il a 2 ans. A l’âge de 5 ans, il entend une chanson de Calogero et c’est une révélation : il veut interpréter des chansons à texte. Fan de Soprano, il interprète ce soir « Tous les cris les SOS », avec un double objectif : tout d’abord, séduire son idole mais surtout faire passer un message au Président de la République. Arnaud veut défendre, en chanson, les causes qui lui tiennent à cœur comme les sans-abris ou encore l’écologie. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.