The Voice Kids 2020 - Battle - Jody vs Arieh vs Lou chantent « Clown » de Soprano (Team Kendji Girac)

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Jody, Arieh et Lou interprètent « Clown » de Soprano. Chanter une chanson en face de son interprète sur la scène de The Voice Kids, voilà une pression supplémentaire pour notre trio ! Kendji a heureusement parfaitement confiance en son équipe et sait qu’elle peut tout déchirer. Pour les Battles, Jody, Arieh et Lou chantent « Clown » de Soprano, une chanson où il est important d’en faire ressortir toute l’émotion. Pour travailler lors des répétitions, ils peuvent compter sur la présence de Vianney, baptisé « le roi de l’harmonie » par Kendji. S’il s’agit d’un changement de registre radical pour Arieh et Lou, Jody doit quant à lui laisser plus de place à l’interprétation. Extrait de l’émission du 26 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.