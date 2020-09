The Voice Kids 2020 - Battle - Lissandro vs Jeremy vs Ferdinand chantent « Les Playboys » de Jacques Dutronc (Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Lissandro, Jeremy et Ferdinand interprètent « Les Playboys » de Jacques Dutronc. Voix impressionnante, flegme rock & roll, sosie vocal de Claude François, les 3 garçons ont su chacun à leur manière toucher le cœur de Jenifer lors des auditions à l’aveugle. Pour elle, les réunir lors des Battles était une évidence et leur alchimie pourrait faire des ravages sur un titre tel que « Les Playboys » de Jacques Dutronc. Soutenue par M. Pokora lors des répétitions, Jenifer a pu coacher au mieux ces « Jeunes Canailles » avant le grand soir des Battles ! Extrait de l’émission du 26 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.