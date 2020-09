The Voice Kids 2020 - Battle - Noémie vs Tess vs Lohi chantent « Avant toi » de Vitaa & Slimane (Team Jenifer)

Jenifer ou Slimane En savoir plus sur

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Noémie, Tess et Lohi interprètent « Avant toi » de Vitaa & Slimane. Au sein de ce trio, Jenifer a décelé 3 excellents chanteurs avec des timbres différents, mais qui se rapprochent grâce à leur sensibilité à fleur de peau. Une émotion qui, selon Jenifer, pourrait payer en interprétant « Avant toi » de Vitaa & Slimane sur la scène de The Voice Kids. En tout cas, M. Pokora a été bluffé lors des répétitions ! Leur grand défi de ce soir est de mettre en valeur leur voix, mais également celle des autres. Extrait de l’émission du 26 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.