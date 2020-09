The Voice Kids 2020 - Battle - Stefi vs Chiara vs Chloé chantent « Chandelier » de Sia (Team Kendji Girac)

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Stefi, Chiara et Chloé interprètent « Chandelier » de Sia. Le groove jazzy de Stéfi, la voix cristalline de Chiara et l’émotion naturelle de Chloé ont naturellement motivé Kendji à les réunir pour les Battles. Il voit en elles le potentiel pour chanter « Chandelier » de Sia sur la scène de The Voice Kids, une chanson difficile et en anglais ! Fort heureusement, le coach et son acolyte Vianney ont été littéralement bluffés lors des répétitions. De bonne augure donc pour cette soirée des Battles ! Extrait de l’émission du 26 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.