The Voice Kids 2020 - Chiara chante "Wasting my young years" de London Grammar

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Chiara interprète « Wasting my young years » de London Grammar. Chiara, 15 ans, est élève en seconde à Paris et prend aussi des cours dans une école de comédie musicale. La jeune fille a toujours chanté mais toujours à plusieurs, au sein d’un groupe. Pour Chiara, The Voice Kids est un nouveau défi : celui de monter sur scène et chanter, pour la première fois, seule. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.