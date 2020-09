The Voice Kids 2020 - Chloé chante "Tout doucement" de Bibi

En savoir plus sur Kendji Girac

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Chloé chante « Tout doucement » de Bibi. C’est son papa, chanteur amateur, qui a transmis à Chloé sa passion pour le chant. Depuis, la jeune fille monte régulièrement sur scène avec lui. Grande fan de l’émission, Chloé réalise son rêve en participant à The Voice Kids mais elle se lance aussi le défi de monter sur scène sans son papa, pour la 1ère fois. Extrait de l’émission du 12 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.