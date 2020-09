The Voice Kids 2020 – Collégiale : Kendji Girac, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori chantent « Viens on s’aime » de Slimane

Les quatre coachs de The Voice Kids, Kendji Girac, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori inaugurent cette première soirée des Battles avec le titre « Viens on s’aime » de Slimane, grand gagnant de la cinquième saison de The Voice. L’ambiance est à la fête mais ce soir, l’enjeu est de taille. Trois talents d’une même équipe s’affrontent sur une même chanson sur la scène de The Voice Kids. L’objectif : arracher sa place en demi-finale. Nos jeunes chanteurs devront donc donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer poursuivre l’aventure, et peut-être même la gagner ! Extrait de l’émission du 19 septembre 2020. Retrouvez les replay, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1.