The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Alice chante "Conga" de Gloria Estefan (Team Patrick Fiori)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Ambiance Fiesta Latina, sur le plateau de The Voice Kids. En effet, Alice, 12 ans, a décidé de s’attaquer à un titre de la Superstar cubaine : « Conga » de Gloria Estefan. Il en faut de la volonté et de la « niaque » pour choisir un titre aussi virevoltant que celui-ci. Car il ne faut pas seulement chanter. Interpréter : « Conga », c’est l’obligation de mettre le feu au plateau. Alice réussira-t-elle ce pari ? Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.