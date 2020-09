The Voice Kids 2020 - Demi-finale : BLUFFANT ! Enzo reprend Eminem

Petit cadeau pour débuter la semaine. On vous présente en exclu une prestation de la demi-finale qui aura lieu samedi. Enzo, 10 ans, reprend un titre du rappeur US Eminem. Et ça déménage ! Samedi prochain, les 16 demi-finalistes de la saison de The Voice Kids vont présenter un titre de leur choix. Enzo a décidé de se lancer dans la reprise du titre d'Eminem : "Lose youself". Une montagne, un Everest ? Réussira-t-il le pari de plaire à son coach Soprano ? La réponse samedi 2 octobre 2020 à partir de 21 heures sur TF1.