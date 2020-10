The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Chiara chante "La Mama" de Charles Aznavour (Team Kendji)

En savoir plus sur Kendji Girac

Chiara est la douceur pure. Aux auditions à l’aveugle, accompagnée de son piano, elle avait littéralement fait craquer les coachs avec sa version du titre de London Grammar : « Wasting my young years ». Sa voix de cristal avait une nouvelle fois fait la différence lors des battles sur un titre de Sia et non des moindres : « Chandelier ». Pour sa demi-finale Chiara, 15 ans, a décidé de sortir de sa zone de confort et chanter en français. Elle aurait pu choisir un titre de la pop actuelle. Erreur, notre talent est allé chercher dans le répertoire français un titre du grand Charles Aznavour : "la Mama". Un choix risqué ? La réponse. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.