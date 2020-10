The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Ema chante "Memory" de Barbra Streisand (Team Patrick Fiori)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Ema, la jeune chanteuse de 11 ans, n’a pas oublié les mots de son coach pendant les auditions à l’aveugle. Il n’avait pas hésité à la comparer à la grande Barbra Streisand. Ema ne s’est pas dégonflée. Et de tous les titres de la diva, elle a choisi le plus difficile : « Memory ». Autant dire l’Everest pour une jeune fille timide de 11 ans. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.