The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Lena chante "Les choses simples" de Jenifer & Slimane (Team Jenifer)

Lena est le plus jeune talent de la compétition. Elle a 7 ans et demi (Il parait que les demis années sont importantes à cet âge). Sous ses airs de petite poupée fragile, Lena sait exactement ce qu’elle veut. Et c’est un véritable feu follet qui se présente à chaque soirée en plateau. Montée sur ressort, c’est une véritable bête de scène. Pour sa demi-finale, Lena a décidé d’interpréter une chanson de sa coach chérie : « Les choses simples », un duo que Jenifer a partagé avec Slimane en 2018. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1