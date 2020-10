The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Lissandro chante "One way or another" de Blondie (Team Jenifer)

Jenifer ou Lisandro En savoir plus sur

Lissandro, le petit rocker de Jenifer, vit chaque note à fond. Sa coach n’hésite pas à le qualifier de « Tsunami de passion », de passion rock, évidemment. Pour cette demi-finale, les talents choisissent eux-mêmes le titre de leur chanson. Et c’est tout naturellement vers le rock, son ADN, que Lissandro s’est tourné avec un titre de Blondie, un groupe de rock US dans années 70 et sa chanteuse emblématique Debby Harry. Vous connaissiez « Call me » ou « Heart of glass », vous allez découvrir « One way or another ». Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.