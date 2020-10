The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Naomi chante "I will never love again" de Lady Gaga (Team Kendji)

En savoir plus sur Kendji Girac

Naomi est une sacrée interprète. Après avoir chanté du Queen (Lors des auditions à l’aveugle) et du Adele (lors des Battles), la jeune fille de 11 ans a décidé de s’attaquer a du lourd, du très lourd en choisissant un titre du film : « A star is born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper : « I will never love again ». Perfectionniste, notre jeune talent a travaillé toutes les notes de cette chanson très difficile de Lady Gaga pour impressionner son coach. Seul conseil durant le coaching : Donner du poids aux paroles de ce titre. Place à l’interprétation avec « I will never love again » de Lady Gaga. Un titre de la BO du film « A star is born ». Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.