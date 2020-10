The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : qui sont les 8 finalistes de la saison ?

Ils étaient seize à se présenter ce soir, pour la demi-finale de The Voice Kids 2020. Tous ont présenté un titre de leur choix pour atteindre le sommet de la compétition et le coeur de leur coach. Qui de Lissandro, Sara, Lena, Lohi, Alice, Rébecca, Ema, Samvel, Naomi, Jody, Chiara, Adbellah, Enzo, Rania, Timéo et Zoé se sont qualifiés pour la finale de The Voice Kids 2020, samedi 10 octobre prochain à 21 heures sur TF1 ?