The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Rania chante "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine (Team Soprano)

Rania est un talent introverti à la voix complétement dingue. Le talent de Soprano n’a que 10 ans et pourtant un talent fou. Elle a décidé, ce soir, d’interpréter une des chansons les plus difficiles du répertoire français. Vous devinez ? Un titre dont les notes montent et descendent. Un indice ? Cette chanson a été reprise par Grégory Lemarchal… Vous souriez. Oui, Rania a décidé de reprendre le titre de Daniel Balavoine : « SOS d’un terrien en détresse ». Pour réussir son pari, notre petite star n’a reçu qu’un conseil : échauffer sa voix pour sortir la note parfaite. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.