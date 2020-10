The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Samvel chante "Je m’voyais déjà" de Charles Aznavour (Team Patrick Fiori)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Pour la demi-finale, Samvel a décidé de rendre hommage à un homme cher à son cœur et aux cœurs des arméniens : le grand Charles… Aznavour avec un titre audacieux pour ce jeune homme timide et pudique : « J’me voyais déjà ». Samvel a quitté l’Arménie pour la France à l’âge de 6 ans. Cette chanson, c’est la sienne. Avec, vous l’aurez compris un nouveau clin d’œil pour son coach, lui-même d’origine arménienne. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.