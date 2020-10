The Voice Kids 2020 - Demi-Finale : Sara chante "I put a spell on you" de Screamin’ Jay Hawkins (Team Jenifer)

En savoir plus sur Jenifer

Dans la famille Diva soul, on voudrait la grande Sœur. Sarah, 12 ans, a tout d’une grande diva. Dès qu’elle ouvre la bouche, elle se métamorphose. De jeune fille timide, elle devient une bête de scène. Celle qui enchante les quatre coachs à chacun de ses passages a décidé de s’attaquer à un titre très compliqué : « I put a spell on you » de Screamin’ Jay Hawkins, version Joss Stone. Souvenez-vous lors de la dernière saison de The Voice, Ifé avait repris ce titre. De l’avis des coachs, Il faut une sacrée dose d’expérience et de vécu pour se lancer dans ce challenge. Et pourtant, Sarah l’a réalisé. Pour sa maman. Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020 – Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.